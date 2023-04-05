Мельникова Лариса Кузьминична
Место рожденияNezlobnaya, Stavropol Krai Russia
Дата рождения1909
Дата смерти1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.12.1933
Дочь: Нарбут Светлана Георгиевна
Отец ребёнка: Мельников Георгий Михайлович
баку, Azerbaijan
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Безуглая Инна Георгиевна
Отец ребёнка: Мельников Георгий Михайлович
баку, Azerbaijan
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1978
01015 київ, Kyiv city Ukraine