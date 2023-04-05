Мельникова Лариса Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельникова Лариса Кузьминична

Место рождения

Nezlobnaya, Stavropol Krai Russia

Дата рождения

1909

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Nezlobnaya, Stavropol Krai Russia
Рождение ребёнка
29.12.1933

Дочь: Нарбут Светлана Георгиевна

Отец ребёнка: Мельников Георгий Михайлович

баку, Azerbaijan
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Безуглая Инна Георгиевна

Отец ребёнка: Мельников Георгий Михайлович

баку, Azerbaijan
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1978
01015 київ, Kyiv city Ukraine
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