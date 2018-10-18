Нарбут (Мельникова) Светлана Георгиевна
Место рождениябаку, Azerbaijan
Дата рождения29.12.1933
Дата смерти18.10.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1933
баку, Azerbaijan
Рождение ребёнка
31.07.1960
Дочь: Савенко Татьяна Леонидовна
Отец ребёнка: Нарбут Леонид Владимирович
шостка, Сумська область Ukraine
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
18.10.2018
сумы, Сумская область Ukraine