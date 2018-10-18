Нарбут (Мельникова) Светлана Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нарбут (Мельникова) Светлана Георгиевна

Место рождения

баку, Azerbaijan

Дата рождения

29.12.1933

Дата смерти

18.10.2018

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1933

Отец: Мельников Георгий Михайлович

Мать: Мельникова Лариса Кузьминична

баку, Azerbaijan
Рождение ребёнка
31.07.1960

Дочь: Савенко Татьяна Леонидовна

Отец ребёнка: Нарбут Леонид Владимирович

шостка, Сумська область Ukraine
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
18.10.2018
сумы, Сумская область Ukraine
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