Мельникова (Антонова) Мария Петровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1871
Дата смерти27.04.1961
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Антонов Петр Дмитриевич
Мать: не указана
Дочь: Мельникова Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Мельников Михаил Иванович
Дочь: Волкова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Мельников Михаил Иванович
Сын: Мельников Пётр Михайлович
Отец ребёнка: Мельников Михаил Иванович
Сын: Мельников Николай Михайлович
Отец ребёнка: Мельников Михаил Иванович
Дочь: Тычкина Елизавета Михайловна
Отец ребёнка: Мельников Михаил Иванович
Сын: Мельников Василий Михайлович
Отец ребёнка: Мельников Михаил Иванович
Сын: Мельников Георгий Михайлович
Отец ребёнка: Мельников Михаил Иванович
Дочь: Цырина Параскева Михайловна
Отец ребёнка: Мельников Михаил Иванович
Сын: Мельников Николай Михайлович
Отец ребёнка: Мельников Михаил Иванович
Сын: Мельников Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Мельников Михаил Иванович
Сын: Мельников Иван Михайлович
Отец ребёнка: Мельников Михаил Иванович
Дочь: Михалева Анна Михайловна
Отец ребёнка: Мельников Михаил Иванович