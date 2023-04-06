Мельникова (Антонова) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельникова (Антонова) Мария Петровна

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Место рождения

Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Около 1871

Дата смерти

27.04.1961

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871

Отец: Антонов Петр Дмитриевич

Мать: не указана

Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
07.07.1890

Дочь: Мельникова Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Мельников Михаил Иванович

Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
15.06.1892

Дочь: Волкова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Мельников Михаил Иванович

Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
03.06.1893

Сын: Мельников Пётр Михайлович

Отец ребёнка: Мельников Михаил Иванович

Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Мельников Николай Михайлович

Отец ребёнка: Мельников Михаил Иванович

Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
09.04.1900

Дочь: Тычкина Елизавета Михайловна

Отец ребёнка: Мельников Михаил Иванович

Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
28.07.1901

Сын: Мельников Василий Михайлович

Отец ребёнка: Мельников Михаил Иванович

Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
13.04.1903

Сын: Мельников Георгий Михайлович

Отец ребёнка: Мельников Михаил Иванович

Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
28.09.1904

Дочь: Цырина Параскева Михайловна

Отец ребёнка: Мельников Михаил Иванович

Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Мельников Николай Михайлович

Отец ребёнка: Мельников Михаил Иванович

Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
26.10.1908

Сын: Мельников Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Мельников Михаил Иванович

Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Мельников Иван Михайлович

Отец ребёнка: Мельников Михаил Иванович

Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
22.12.1912

Дочь: Михалева Анна Михайловна

Отец ребёнка: Мельников Михаил Иванович

Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
27.04.1961
Укмерге, Ukmergės rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis
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