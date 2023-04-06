Антонов Петр Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Антонов Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1868
Дочь: Шебаршина Екатерина Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1869
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1871
Дочь: Мельникова Мария Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1877
Сын: Антонов Нил Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
15.02.1881
Дочь: Шувалова Антонина Петровна
Мать ребёнка: не указана
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Петровна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно