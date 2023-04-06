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Антонов Петр Дмитриевич

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Место рождения

Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Антонов Дмитрий

Мать: не указана

Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Около 1868

Дочь: Шебаршина Екатерина Петровна

Мать ребёнка: не указана

Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Антонов Николай Петрович

Мать ребёнка: не указана

Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Около 1871

Дочь: Мельникова Мария Петровна

Мать ребёнка: не указана

Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Антонов Нил Петрович

Мать ребёнка: не указана

Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
15.02.1881

Дочь: Шувалова Антонина Петровна

Мать ребёнка: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Петровна

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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