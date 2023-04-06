Антонов Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонов Дмитрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антонов Петр Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно
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