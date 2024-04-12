Шувалова (Антонова) Антонина Петровна
Место рождения
Дата рождения15.02.1881
Дата смерти27.02.1946
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1881
Отец: Антонов Петр Дмитриевич
Рождение ребёнка
29.12.1904
Дочь: Михайлик Мария Александровна
Отец ребёнка: Шувалов Александр Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шувалов Николай Александрович
Отец ребёнка: Шувалов Александр Владимирович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
27.02.1946
Helsinki, Finland