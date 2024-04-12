Шувалова (Антонова) Антонина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шувалова (Антонова) Антонина Петровна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

15.02.1881

Дата смерти

27.02.1946

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1881

Отец: Антонов Петр Дмитриевич

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
29.12.1904

Дочь: Михайлик Мария Александровна

Отец ребёнка: Шувалов Александр Владимирович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шувалов Николай Александрович

Отец ребёнка: Шувалов Александр Владимирович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
27.02.1946
Helsinki, Finland
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