Шувалов Александр Владимирович
Место рождения
Дата рождения22.01.1871
Дата смерти16.09.1929
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1871
Отец: Шувалов Владимир Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.12.1904
Дочь: Михайлик Мария Александровна
Мать ребёнка: Шувалова Антонина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шувалова Антонина Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
16.09.1929
Helsinki, Finland