Шувалов Александр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШувалов Александр Владимирович

Шувалов Александр Владимирович

avatar

Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

22.01.1871

Дата смерти

16.09.1929

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1904 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1871

Отец: Шувалов Владимир Степанович

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
29.12.1904

Дочь: Михайлик Мария Александровна

Мать ребёнка: Шувалова Антонина Петровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шувалова Антонина Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
16.09.1929
Helsinki, Finland
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close