Шувалов Владимир Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1909
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.01.1871
Сын: Шувалов Александр Владимирович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1877
Сын: Шувалов Николай Владимирович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1909