Шувалов Владимир Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шувалов Владимир Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1909

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1871 г.р.
1877 г.р.
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Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.01.1871

Сын: Шувалов Александр Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1877

Сын: Шувалов Николай Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1909
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