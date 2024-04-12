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Мельников Пётр Михайлович

Место рождения

Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

03.06.1893

Дата смерти

28.12.1937

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1893

Отец: Мельников Михаил Иванович

Мать: Мельникова Мария Петровна

Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
08.12.1918

Сын: Мельников Кирилл Петрович

Мать ребёнка: Мельникова Виолетта-Виктория Евгеньевна

Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
27.06.1927

Дочь: Левченко Светлана Петровна

Мать ребёнка: Мельникова Виолетта-Виктория Евгеньевна

Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
28.12.1937
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