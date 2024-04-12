Мельников Пётр Михайлович
Место рождения
Дата рождения03.06.1893
Дата смерти28.12.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1893
Рождение ребёнка
08.12.1918
Сын: Мельников Кирилл Петрович
Мать ребёнка: Мельникова Виолетта-Виктория Евгеньевна
Рождение ребёнка
27.06.1927
Дочь: Левченко Светлана Петровна
Мать ребёнка: Мельникова Виолетта-Виктория Евгеньевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
28.12.1937