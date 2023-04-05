Мельникова (Mende) Виолетта-Виктория Евгеньевна
Место рожденияByfield Queensland Australia
Дата рождения05.06.1896
Дата смерти28.12.1937
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1896
Отец: Mende Евгений
Мать: Mende Emeraude
Byfield Queensland Australia
Рождение ребёнка
08.12.1918
Сын: Мельников Кирилл Петрович
Отец ребёнка: Мельников Пётр Михайлович
Рождение ребёнка
27.06.1927
Дочь: Левченко Светлана Петровна
Отец ребёнка: Мельников Пётр Михайлович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
28.12.1937
Leningrad, Soviet Union