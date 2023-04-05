Мельникова (Mende) Виолетта-Виктория Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельникова (Mende) Виолетта-Виктория Евгеньевна

Место рождения

Byfield Queensland Australia

Дата рождения

05.06.1896

Дата смерти

28.12.1937

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1896

Отец: Mende Евгений

Мать: Mende Emeraude

Byfield Queensland Australia
Рождение ребёнка
08.12.1918

Сын: Мельников Кирилл Петрович

Отец ребёнка: Мельников Пётр Михайлович

Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
27.06.1927

Дочь: Левченко Светлана Петровна

Отец ребёнка: Мельников Пётр Михайлович

Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
28.12.1937
Leningrad, Soviet Union
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