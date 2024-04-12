Михалева (Мельникова) Анна Михайловна
Место рождения
Дата рождения22.12.1912
Дата смертиПосле 2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1912
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Баранова Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Николай Михалев
Рождение ребёнка
03.03.1940
Дочь: Чистякова Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Николай Михалев
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 2005
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург