Михалева (Мельникова) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михалева (Мельникова) Анна Михайловна

Место рождения

Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

22.12.1912

Дата смерти

После 2005

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1912

Отец: Мельников Михаил Иванович

Мать: Мельникова Мария Петровна

Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Баранова Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Николай Михалев

Рождение ребёнка
03.03.1940

Дочь: Чистякова Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Николай Михалев

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 2005
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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