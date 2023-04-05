Баранова (Михалева) Ирина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1938
Дата смерти2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: Николай Михалев
Мать: Михалева Анна Михайловна
Рождение ребёнка
20.08.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Баранов Евгений
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
2010
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург