Баранова (Михалева) Ирина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранова (Михалева) Ирина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

2010

Пол

Женский

Отец

Мать

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Николай Михалев

Мать: Михалева Анна Михайловна

Рождение ребёнка
20.08.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баранов Евгений

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
2010
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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