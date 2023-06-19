Цырина (Мельникова) Параскева Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цырина (Мельникова) Параскева Михайловна

Место рождения

Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

28.09.1904

Дата смерти

?.12.1987

Пол

Женский

Отец

После 1864 г.р.

Мать

Около 1871 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1904

Отец: Мельников Михаил Иванович

Мать: Мельникова Мария Петровна

Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Якубовский Николай Александрович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
?.12.1987
Укмерге, Ukmergės rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis