Цырина (Мельникова) Параскева Михайловна
Место рождения
Дата рождения28.09.1904
Дата смерти?.12.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1904
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Якубовский Николай Александрович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
?.12.1987
Укмерге, Ukmergės rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis