Якубовский Николай Александрович
Место рожденияг. Вышний Волочек
Дата рождения1898
Дата смерти28.12.1937
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Якубовский Александр
Мать: не указана
г. Вышний Волочек
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Цырина Параскева Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
28.12.1937
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния