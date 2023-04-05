Якубовский Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якубовский Николай Александрович

Место рождения

г. Вышний Волочек

Дата рождения

1898

Дата смерти

28.12.1937

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Якубовский Александр

Мать: не указана

г. Вышний Волочек
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цырина Параскева Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
28.12.1937
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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