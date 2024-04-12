Мельников Дмитрий Михайлович
Место рождения
Дата рождения26.10.1908
Дата смерти07.04.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1908
Рождение ребёнка
24.06.1937
Сын: Мельников Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Мельникова Кира Сергеевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Мельникова Наталья Дмитриевна
Мать ребёнка: Мельникова Кира Сергеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
07.04.1945
80 Gdańsk, Pomeranian Voivodeship Poland
Похороны
Неизвестно
80 Gdańsk, Pomeranian Voivodeship Poland