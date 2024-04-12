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Мельников Дмитрий Михайлович

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Место рождения

Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

26.10.1908

Дата смерти

07.04.1945

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1908

Отец: Мельников Михаил Иванович

Мать: Мельникова Мария Петровна

Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
24.06.1937

Сын: Мельников Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Мельникова Кира Сергеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1941

Дочь: Мельникова Наталья Дмитриевна

Мать ребёнка: Мельникова Кира Сергеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
07.04.1945
80 Gdańsk, Pomeranian Voivodeship Poland
Похороны
Неизвестно
80 Gdańsk, Pomeranian Voivodeship Poland
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