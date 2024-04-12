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Мельников Александр Дмитриевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

24.06.1937

Дата смерти

04.11.1990

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1907 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности
1970 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1937

Отец: Мельников Дмитрий Михайлович

Мать: Мельникова Кира Сергеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
08.05.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ленинград / Leningrad, Russia USSR
Рождение ребёнка
27.04.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
24.09.1970

Сын: Мельников Никита Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
04.11.1990
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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