Мельников Александр Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения24.06.1937
Дата смерти04.11.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1937
Рождение ребёнка
08.05.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Ленинград / Leningrad, Russia USSR
Рождение ребёнка
27.04.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.09.1970
Сын: Мельников Никита Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
04.11.1990
Похороны
Неизвестно