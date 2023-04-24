Мельникова (Соколова) Кира Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельникова (Соколова) Кира Сергеевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

1907

Дата смерти

27.11.1956

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Соколов Сергей Васильевич

Мать: Соколова Ольга Иоакимовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
24.06.1937

Сын: Мельников Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Мельников Дмитрий Михайлович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1941

Дочь: Мельникова Наталья Дмитриевна

Отец ребёнка: Мельников Дмитрий Михайлович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
27.11.1956
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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