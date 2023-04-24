Мельникова (Соколова) Кира Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смерти27.11.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Рождение ребёнка
24.06.1937
Сын: Мельников Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Мельников Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Мельникова Наталья Дмитриевна
Отец ребёнка: Мельников Дмитрий Михайлович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
27.11.1956
Похороны
Неизвестно