Соколов Сергей Васильевич
Место рождения
Дата рождения22.09.1877
Дата смерти1952
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1877
Рождение ребёнка
23.02.1903
Мать ребёнка: Соколова Ольга Иоакимовна
Blagoveshchensk, Amur Oblast Russia
Рождение ребёнка
17.12.1905
Сын: Соколов Василий Сергеевич
Мать ребёнка: Соколова Ольга Иоакимовна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Мельникова Кира Сергеевна
Мать ребёнка: Соколова Ольга Иоакимовна
Работа или профессия
Неизвестно
инженер путей сообщения
Смерть
1952
Похороны
Неизвестно