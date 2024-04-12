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Соколов Сергей Васильевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

22.09.1877

Дата смерти

1952

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1877

Отец: Соколов Василий Иванович

Мать: Соколова Елизавета Даниловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
23.02.1903

Сын: Соколов Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Соколова Ольга Иоакимовна

Blagoveshchensk, Amur Oblast Russia
Рождение ребёнка
17.12.1905

Сын: Соколов Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Соколова Ольга Иоакимовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Мельникова Кира Сергеевна

Мать ребёнка: Соколова Ольга Иоакимовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
инженер путей сообщения
Смерть
1952
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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