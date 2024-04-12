Соколов Василий Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1852
Дата смертиОколо 1902
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Отец: Соколов Иван Иванович
Мать: Соколова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
22.09.1877
Сын: Соколов Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Соколова Елизавета Даниловна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1902