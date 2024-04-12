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Соколов Василий Иванович

Место рождения

Опеченский Посад, Боровичский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

Около 1902

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: Соколов Иван Иванович

Мать: Соколова Анна Васильевна

Опеченский Посад, Боровичский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
22.09.1877

Сын: Соколов Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Соколова Елизавета Даниловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1902
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