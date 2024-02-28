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Соколов Иван Иванович

Место рождения

Боровичи, Боровичский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

03.08.1885

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Соколов Иван Степанович

Мать: Соколова Евдокия Ивановна

Боровичи, Боровичский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Соколов Василий Иванович

Мать ребёнка: Соколова Анна Васильевна

Опеченский Посад, Боровичский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Соколов Павел Иванович

Мать ребёнка: Соколова Анна Васильевна

Опеченский Посад, Боровичский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Соколов Александр Иванович

Мать ребёнка: Соколова Анна Васильевна

Опеченский Посад, Боровичский муниципальный район, Новгородская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
03.08.1885
Опеченский Посад, Боровичский муниципальный район, Новгородская область
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