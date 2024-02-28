Соколов Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смерти03.08.1885
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Соколов Иван Степанович
Рождение ребёнка
Около 1852
Мать ребёнка: Соколова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Соколова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1859
Сын: Соколов Александр Иванович
Мать ребёнка: Соколова Анна Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
03.08.1885