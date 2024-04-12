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Соколов Иван Степанович

Место рождения

Боровичи, Боровичский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

03.10.1870

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1818 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: Соколов Степан

Мать: не указана

Боровичи, Боровичский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Соколов Иван Иванович

Мать ребёнка: Соколова Евдокия Ивановна

Боровичи, Боровичский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соколова Евдокия Ивановна

Боровичи, Боровичский муниципальный район, Новгородская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
03.10.1870
Опеченский Посад, Боровичский муниципальный район, Новгородская область
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