Соколов Иван Степанович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1791
Дата смерти03.10.1870
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791
Отец: Соколов Степан
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: Соколова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Соколова Евдокия Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
03.10.1870
Опеченский Посад, Боровичский муниципальный район, Новгородская область