Соколова Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоколова Евдокия Ивановна

Соколова Евдокия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1818 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Сын: Соколов Иван Иванович

Отец ребёнка: Соколов Иван Степанович

Боровичи, Боровичский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соколов Иван Степанович

Боровичи, Боровичский муниципальный район, Новгородская область
Работа или профессия
Неизвестно
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