Соколова Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова Анна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1825

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Соколов Василий Иванович

Отец ребёнка: Соколов Иван Иванович

Опеченский Посад, Боровичский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Соколов Павел Иванович

Отец ребёнка: Соколов Иван Иванович

Опеченский Посад, Боровичский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Соколов Александр Иванович

Отец ребёнка: Соколов Иван Иванович

Опеченский Посад, Боровичский муниципальный район, Новгородская область
Работа или профессия
Неизвестно
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