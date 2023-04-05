Соколова Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1825
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1852
Отец ребёнка: Соколов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Соколов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1859
Сын: Соколов Александр Иванович
Отец ребёнка: Соколов Иван Иванович
Работа или профессия
Неизвестно