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Соколов Сергей Сергеевич

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Место рождения

Blagoveshchensk, Amur Oblast Russia

Дата рождения

23.02.1903

Дата смерти

1984

Пол

Мужской

Отец

1877 г.р.

Мать

1877 г.р.

Дети

Между 1930 и 1936 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1903

Отец: Соколов Сергей Васильевич

Мать: Соколова Ольга Иоакимовна

Blagoveshchensk, Amur Oblast Russia
Рождение ребёнка
Между 1930 и 1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соколова Эдита

Рождение ребёнка
Между 1930 и 1936

Сын: Соколов Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Соколова Эдита

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1984
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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