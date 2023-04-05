Соколов Сергей Сергеевич
Место рожденияBlagoveshchensk, Amur Oblast Russia
Дата рождения23.02.1903
Дата смерти1984
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1903
Blagoveshchensk, Amur Oblast Russia
Рождение ребёнка
Между 1930 и 1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Соколова Эдита
Рождение ребёнка
Между 1930 и 1936
Мать ребёнка: Соколова Эдита
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1984
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния