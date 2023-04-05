Мазуркевич (Соколова) Ольга Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1930 и 1936
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Между 1930 и 1936
Отец: Соколов Сергей Сергеевич
Мать: Соколова Эдита
Рождение ребёнка
29.05.1963
Сын: Мазуркевич Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Мазуркевич Николай Семенович
Рождение ребёнка
14.01.1969
Сын: Мазуркевич Кирилл Николаевич
Отец ребёнка: Мазуркевич Николай Семенович
Работа или профессия
Неизвестно