Мазуркевич (Соколова) Ольга Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мазуркевич (Соколова) Ольга Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1930 и 1936

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1930 и 1936

Отец: Соколов Сергей Сергеевич

Мать: Соколова Эдита

Рождение ребёнка
29.05.1963

Сын: Мазуркевич Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Мазуркевич Николай Семенович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
14.01.1969

Сын: Мазуркевич Кирилл Николаевич

Отец ребёнка: Мазуркевич Николай Семенович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
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