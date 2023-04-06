Соколова (Лукинова) Ольга Иоакимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Лукинова) Ольга Иоакимовна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

1877

Дата смерти

?.04.1942

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Лукинов Иоаким Фаддеевич

Мать: Лукинова Серафима Георгиевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
23.02.1903

Сын: Соколов Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Соколов Сергей Васильевич

Blagoveshchensk, Amur Oblast Russia
Рождение ребёнка
17.12.1905

Сын: Соколов Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Соколов Сергей Васильевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Мельникова Кира Сергеевна

Отец ребёнка: Соколов Сергей Васильевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
?.04.1942
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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