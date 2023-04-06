Соколова (Лукинова) Ольга Иоакимовна
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смерти?.04.1942
ПолЖенский
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Рождение ребёнка
23.02.1903
Отец ребёнка: Соколов Сергей Васильевич
Blagoveshchensk, Amur Oblast Russia
Рождение ребёнка
17.12.1905
Сын: Соколов Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Соколов Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Мельникова Кира Сергеевна
Отец ребёнка: Соколов Сергей Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
?.04.1942
Похороны
Неизвестно