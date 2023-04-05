Лукинова (Собинова) Серафима Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1843 и 1855
Дата смерти1943
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1843 и 1855
Отец: Собинов Егор
Бракосочетание
1869
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Соколова Ольга Иоакимовна
Отец ребёнка: Лукинов Иоаким Фадеевич
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Лукинова Евгения Иоакимовна
Отец ребёнка: Лукинов Иоаким Фадеевич
Рождение ребёнка
10.08.1881
Сын: Лукинов Александр Иоакимович
Отец ребёнка: Лукинов Иоаким Фадеевич
Бракосочетание
Около 1894
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Буркова Анна Иоакимовна
Отец ребёнка: Лукинов Иоаким Фадеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лаврова Елизавета Иоакимовна
Отец ребёнка: Лукинов Иоаким Фадеевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1943
Похороны
Неизвестно