Лукинова (Собинова) Серафима Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛукинова (Собинова) Серафима Георгиевна

Лукинова (Собинова) Серафима Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1843 и 1855

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1843 и 1855

Отец: Собинов Егор

Мать: не указана

Бракосочетание
1869

Муж: Лукинов Иоаким Фадеевич

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Соколова Ольга Иоакимовна

Отец ребёнка: Лукинов Иоаким Фадеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Лукинова Евгения Иоакимовна

Отец ребёнка: Лукинов Иоаким Фадеевич

Рождение ребёнка
10.08.1881

Сын: Лукинов Александр Иоакимович

Отец ребёнка: Лукинов Иоаким Фадеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Около 1894

Муж: Леман Константин Адольфович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Буркова Анна Иоакимовна

Отец ребёнка: Лукинов Иоаким Фадеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лаврова Елизавета Иоакимовна

Отец ребёнка: Лукинов Иоаким Фадеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1943
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close