Лаврова (Лукинова) Елизавета Иоакимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаврова (Лукинова) Елизавета Иоакимовна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лукинов Иоаким Фадеевич

Мать: Лукинова Серафима Георгиевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Около 1895

Муж: Лавров Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
14.03.1905

Сын: Лавров Юрий Сергеевич

Отец ребёнка: Лавров Сергей Васильевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Лавров Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Сергеевна

Отец ребёнка: Лавров Сергей Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
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