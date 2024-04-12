Лаврова (Лукинова) Елизавета Иоакимовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Около 1895
Рождение ребёнка
14.03.1905
Отец ребёнка: Лавров Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Лавров Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета Сергеевна
Отец ребёнка: Лавров Сергей Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно