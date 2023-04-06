Лавров Сергей Васильевич
Место рождения
Дата рождения23.03.1873
Дата смерти20.12.1944
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1873
Отец: Лавров Василий Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1895
Рождение ребёнка
14.03.1905
Мать ребёнка: Лаврова Елизавета Иоакимовна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лаврова Елизавета Иоакимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лаврова Елизавета Иоакимовна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
20.12.1944
Belgrade, Serbia