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Лавров Сергей Васильевич

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Место рождения

Егорьевск, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

23.03.1873

Дата смерти

20.12.1944

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

1905 г.р.
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Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1873

Отец: Лавров Василий Иванович

Мать: не указана

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Около 1895

Жена: Лаврова Елизавета Иоакимовна

Рождение ребёнка
14.03.1905

Сын: Лавров Юрий Сергеевич

Мать ребёнка: Лаврова Елизавета Иоакимовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лаврова Елизавета Иоакимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лаврова Елизавета Иоакимовна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
20.12.1944
Belgrade, Serbia
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