Мельников Иван Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смерти09.03.1912
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 04.09.1864
Сын: Мельников Михаил Иванович
Мать ребёнка: Мельникова Прасковья Викторовна
Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Около 1866
Сын: Мельников Алексей Иванович
Мать ребёнка: Мельникова Прасковья Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Мельникова Прасковья Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельников Николай Иванович
Мать ребёнка: Мельникова Прасковья Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мельникова Прасковья Викторовна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
09.03.1912
старая русса, Новгородская обл. Russian Federation