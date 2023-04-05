Мельников Иван Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельников Иван Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

09.03.1912

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 04.09.1864

Сын: Мельников Михаил Иванович

Мать ребёнка: Мельникова Прасковья Викторовна

Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Мельников Алексей Иванович

Мать ребёнка: Мельникова Прасковья Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Мельникова Прасковья Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельников Николай Иванович

Мать ребёнка: Мельникова Прасковья Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельников Семен Иванович

Мать ребёнка: Мельникова Прасковья Викторовна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
09.03.1912
старая русса, Новгородская обл. Russian Federation
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