Мельникова (Антонова) Прасковья Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смерти10.03.1911
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 04.09.1864
Сын: Мельников Михаил Иванович
Отец ребёнка: Мельников Иван Семенович
Рождение ребёнка
Около 1866
Сын: Мельников Алексей Иванович
Отец ребёнка: Мельников Иван Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Мельников Иван Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельников Николай Иванович
Отец ребёнка: Мельников Иван Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мельников Иван Семенович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
10.03.1911
Похороны
Неизвестно