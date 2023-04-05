Мельникова (Антонова) Прасковья Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельникова (Антонова) Прасковья Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

10.03.1911

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 04.09.1864

Сын: Мельников Михаил Иванович

Отец ребёнка: Мельников Иван Семенович

Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Мельников Алексей Иванович

Отец ребёнка: Мельников Иван Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Мельников Иван Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельников Николай Иванович

Отец ребёнка: Мельников Иван Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельников Семен Иванович

Отец ребёнка: Мельников Иван Семенович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
10.03.1911
Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Похороны
Неизвестно
Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
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