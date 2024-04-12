Удод Ксения Ивановна
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1855
Рождение ребёнка
Около 1859
Дочь: Голубь Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Удод Иоанн Александрович
Бракосочетание
До 1859
Троицкая церковь
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Яцук Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Удод Иоанн Александрович
Рождение ребёнка
26.09.1867
Дочь: Устинья Ивановна
Отец ребёнка: Удод Иоанн Александрович
Троицкая церковь,м/к-1867г.лист № 252,зап.№ 108,ГАЗО,Ф - 5593-2-1085
Рождение ребёнка
28.06.1872
Сын: Удод Петр Иванович
Отец ребёнка: Удод Иоанн Александрович
Троицкая церковь,м/к1872г.лист № 27,зап.№ 48,ГАЗО,Ф - 5593-2-1086
Рождение ребёнка
25.01.1881
Отец ребёнка: Удод Иоанн Александрович
Рождественская церковь,м/к 1881г лист № 6,.зап.№ 16, ЦГИАК/Киев/ , Ф - 5593-12-1089.
Рождение ребёнка
03.12.1882
Дочь: Войнова Варвара / ст./ Ивановна
Отец ребёнка: Удод Иоанн Александрович
Троицкая церковь,м/к 1882г.зап.№ 181,ГАЗО,Ф - 5593-2-1089
Рождение ребёнка
12.02.1886
Отец ребёнка: Удод Иоанн Александрович
Троицкая церковь с.Петропавловки,м/к 1885г.зап.№ 35, ГАЗО,Ф - Р5593-2-1059
Рождение ребёнка
Около 1889
Отец ребёнка: Удод Иоанн Александрович
Рождение ребёнка
11.05.1894
Сын: Удод Кирилл Иоаннов
Отец ребёнка: Удод Иоанн Александрович
Смерть
Неизвестно