Голубь (Удод) Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859
Отец: Удод Иоанн Александрович
Мать: Удод Ксения Ивановна
Бракосочетание
05.11.1876
Рождественская церковь с.Вербового , м/к 1876г.лист № 50,запись № 21, ГАЗО , Ф - Р5593-2-1054 кадр № 0734
Рождение ребёнка
1882
Сын: Голубь Константин Филиппович
Отец ребёнка: Голубь Филипп Иванович
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Голубь Филипп Иванович
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Агафия Филипповна
Отец ребёнка: Голубь Филипп Иванович
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Самара Евдокия Филипповна
Отец ребёнка: Голубь Филипп Иванович
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Голубь Филипп Иванович
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Голубь Филипп Иванович
Смерть
Неизвестно