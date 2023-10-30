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Голубь Филипп Иванович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: Голубь Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
05.11.1876

Жена: Голубь Евдокия Ивановна

Рождественская церковь с.Вербового , м/к 1876г.лист № 50,запись № 21, ГАЗО , Ф - Р5593-2-1054 кадр № 0734
Рождение ребёнка
1882

Сын: Голубь Константин Филиппович

Мать ребёнка: Голубь Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1888

Сын: Голубь Иов Филиппович

Мать ребёнка: Голубь Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Агафия Филипповна

Мать ребёнка: Голубь Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Самара Евдокия Филипповна

Мать ребёнка: Голубь Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1895

Сын: Голубь Иван Филиппович

Мать ребёнка: Голубь Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1898

Сын: Голубь Федор Филиппович

Мать ребёнка: Голубь Евдокия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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