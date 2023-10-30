Голубь Филипп Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1858
Отец: Голубь Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
05.11.1876
Жена: Голубь Евдокия Ивановна
Рождественская церковь с.Вербового , м/к 1876г.лист № 50,запись № 21, ГАЗО , Ф - Р5593-2-1054 кадр № 0734
Рождение ребёнка
1882
Сын: Голубь Константин Филиппович
Мать ребёнка: Голубь Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: Голубь Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Агафия Филипповна
Мать ребёнка: Голубь Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Самара Евдокия Филипповна
Мать ребёнка: Голубь Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Голубь Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: Голубь Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно