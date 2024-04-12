Удод Петр Иванович
Место рождения
Дата рождения28.06.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
28.06.1872
Отец: Удод Иоанн Александрович
Мать: Удод Ксения Ивановна
Троицкая церковь,м/к1872г.лист № 27,зап.№ 48,ГАЗО,Ф - 5593-2-1086
Крещение
28.06.1872
Троицкая церковь,м/к-1872г.лист № 27,зап.№ 48, ГАЗО,Ф - 5593-2-1086 | Godparents:Петропавловские крестьяне: Иоанн Саввин Мороз и Трофима Семионовича Руденко жена-София Дементьевна
Бракосочетание
11.01.1892
Жена: Удод Татьяна Васильевна
Троицкая церковь,м/к-1892г.лист № 141,зап.№ 1, ГАЗО, Ф-5593-2-1070
Рождение ребёнка
25.10.1906
Дочь: Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Удод Татьяна Васильевна
Троицкая Церковь,м/к-1906г.лист № 668,зап.№ 117,ГАЗО,Ф - 5593-2-1099
Смерть
Неизвестно