Удод (Зайцева) Татьяна Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1874
Бракосочетание
11.01.1892
Муж: Удод Петр Иванович
Троицкая церковь,м/к-1892г.лист № 141,зап.№ 1, ГАЗО, Ф-5593-2-1070
Рождение ребёнка
25.10.1906
Дочь: Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Удод Петр Иванович
Троицкая Церковь,м/к-1906г.лист № 668,зап.№ 117,ГАЗО,Ф - 5593-2-1099
Смерть
Неизвестно