Удод (Зайцева) Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Удод (Зайцева) Татьяна Васильевна

Место рождения

Тарасовка

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1872 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.01.1892

Муж: Удод Петр Иванович

Троицкая церковь,м/к-1892г.лист № 141,зап.№ 1, ГАЗО, Ф-5593-2-1070
Рождение ребёнка
25.10.1906

Дочь: Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Удод Петр Иванович

Троицкая Церковь,м/к-1906г.лист № 668,зап.№ 117,ГАЗО,Ф - 5593-2-1099
Смерть
Неизвестно
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