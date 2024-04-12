(Удод) Анастасия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Удод) Анастасия Петровна

Место рождения

Тарасовка

Дата рождения

25.10.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1872 г.р.

Мать

Около 1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1906

Отец: Удод Петр Иванович

Мать: Удод Татьяна Васильевна

Троицкая Церковь,м/к-1906г.лист № 668,зап.№ 117,ГАЗО,Ф - 5593-2-1099
Крещение
25.10.1906
Троицкая церковь,м/к-1909г.лист № 668,зап.№ 117, ГАЗО,Ф - 5593-2-1099 | Godparents:Харьковской губ.,Волковского уезда с.Новый Водолей-жители:Андрей Стефанович Черницкий и жена Александра Войценко-Ирин... Показать все
Смерть
Неизвестно
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