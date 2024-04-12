(Удод) Анастасия Петровна
Место рождения
Дата рождения25.10.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1906
Отец: Удод Петр Иванович
Мать: Удод Татьяна Васильевна
Троицкая Церковь,м/к-1906г.лист № 668,зап.№ 117,ГАЗО,Ф - 5593-2-1099
Крещение
25.10.1906
Троицкая церковь,м/к-1909г.лист № 668,зап.№ 117, ГАЗО,Ф - 5593-2-1099 | Godparents:Харьковской губ.,Волковского уезда с.Новый Водолей-жители:Андрей Стефанович Черницкий и жена Александра Войценко-Ирин... Показать все
Смерть
Неизвестно