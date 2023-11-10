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(Удод) Устинья Ивановна

Место рождения

Тарасовка

Дата рождения

26.09.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1837 г.р.

Мать

1855 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1867

Отец: Удод Иоанн Александрович

Мать: Удод Ксения Ивановна

Троицкая церковь,м/к-1867г.лист № 252,зап.№ 108,ГАЗО,Ф - 5593-2-1085
Крещение
26.09.1867
Троицкая церковь,м/к-1867г.лист № 252,зап.№ 108,ГАЗО,Ф - 5593-2-1085 | Godparents:Петропавловские крестьяне: Иоанн Саввин Мороз и Трифона Семеновича Руденко жена-София Дементьевна
Смерть
Неизвестно
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