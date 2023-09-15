Удод Константин Иванович
Место рождения
Дата рождения12.02.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
12.02.1885
Троицкая церковь с.Петропавловки,м/к 1885г.Зап.№ 35, ГАЗО,ф - Р5593-2-1058 | Godparents:Унтер-офицер 8-го Флотского Санкт-Петербургского Экипажа-Удод Андрей Дементьевич и Кондрата Удода жена - Евдокия... Показать все
Рождение
12.02.1886
Отец: Удод Иоанн Александрович
Мать: Удод Ксения Ивановна
Троицкая церковь с.Петропавловки,м/к 1885г.зап.№ 35, ГАЗО,Ф - Р5593-2-1059
Смерть
Неизвестно