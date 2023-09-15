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Удод Константин Иванович

Место рождения

Тарасовка

Дата рождения

12.02.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1837 г.р.

Мать

1855 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Крещение
12.02.1885
Троицкая церковь с.Петропавловки,м/к 1885г.Зап.№ 35, ГАЗО,ф - Р5593-2-1058 | Godparents:Унтер-офицер 8-го Флотского Санкт-Петербургского Экипажа-Удод Андрей Дементьевич и Кондрата Удода жена - Евдокия... Показать все
Рождение
12.02.1886

Отец: Удод Иоанн Александрович

Мать: Удод Ксения Ивановна

Троицкая церковь с.Петропавловки,м/к 1885г.зап.№ 35, ГАЗО,Ф - Р5593-2-1059
Смерть
Неизвестно
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