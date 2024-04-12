Войнова (Удод) Варвара / ст./ Ивановна
Место рождения
Дата рождения03.12.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
03.12.1882
Отец: Удод Иоанн Александрович
Мать: Удод Ксения Ивановна
Троицкая церковь,м/к 1882г.зап.№ 181,ГАЗО,Ф - 5593-2-1089
Крещение
03.12.1882
Троицкая церковь,м/к-1882г.зап.№ 181,ГАЗО,Ф - 5593-2-1089 | Godparents:8-го флотского экипажа 7-й роты квартмейстер Андрей Дементьевич Удод и Ивана Семионова Соломахи дочь-девица Дпоья.
Бракосочетание
25.10.1900
Муж: Войнов Лев Фомич
Троицкая церковь,м/к-1900г.лист № 223,зап.№ 24,ГАЗО,Ф - 5593-2-1097
Смерть
Неизвестно