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Войнова (Удод) Варвара / ст./ Ивановна

Место рождения

Тарасовка

Дата рождения

03.12.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1837 г.р.

Мать

1855 г.р.

Муж

Около 1882 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
03.12.1882

Отец: Удод Иоанн Александрович

Мать: Удод Ксения Ивановна

Троицкая церковь,м/к 1882г.зап.№ 181,ГАЗО,Ф - 5593-2-1089
Крещение
03.12.1882
Троицкая церковь,м/к-1882г.зап.№ 181,ГАЗО,Ф - 5593-2-1089 | Godparents:8-го флотского экипажа 7-й роты квартмейстер Андрей Дементьевич Удод и Ивана Семионова Соломахи дочь-девица Дпоья.
Бракосочетание
25.10.1900

Муж: Войнов Лев Фомич

Троицкая церковь,м/к-1900г.лист № 223,зап.№ 24,ГАЗО,Ф - 5593-2-1097
Смерть
Неизвестно
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