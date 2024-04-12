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Удод Григорий Иванович

Место рождения

Тарасовка

Дата рождения

25.01.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1837 г.р.

Мать

1855 г.р.

Жена

Около 1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1881

Отец: Удод Иоанн Александрович

Мать: Удод Ксения Ивановна

Рождественская церковь,м/к 1881г лист № 6,.зап.№ 16, ЦГИАК/Киев/ , Ф - 5593-12-1089.
Крещение
25.01.1881
м/к-1881г.лист № 6,зап.№ 16.ЦГИАК/Киев/, Ф - 127-1012-3089 | Godparents:Вербовские крестьяне: Марк Прокопьевич Скачко и Ивана Семенова Солохи-дочь Дарья
Бракосочетание
16.01.1900

Жена: Удод Дарья Ивановна

Троицкая церковь,м/к-1900г.лист № 191,зап.№ 5,ГАЗО,Ф - 5593-2-1097
Смерть
Неизвестно
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