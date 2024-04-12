Удод Григорий Иванович
Место рождения
Дата рождения25.01.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
25.01.1881
Отец: Удод Иоанн Александрович
Мать: Удод Ксения Ивановна
Рождественская церковь,м/к 1881г лист № 6,.зап.№ 16, ЦГИАК/Киев/ , Ф - 5593-12-1089.
Крещение
25.01.1881
м/к-1881г.лист № 6,зап.№ 16.ЦГИАК/Киев/, Ф - 127-1012-3089 | Godparents:Вербовские крестьяне: Марк Прокопьевич Скачко и Ивана Семенова Солохи-дочь Дарья
Бракосочетание
16.01.1900
Жена: Удод Дарья Ивановна
Троицкая церковь,м/к-1900г.лист № 191,зап.№ 5,ГАЗО,Ф - 5593-2-1097
Смерть
Неизвестно