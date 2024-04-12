Яцук (Удод) Варвара Ивановна
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Удод Иоанн Александрович
Мать: Удод Ксения Ивановна
Бракосочетание
16.01.1880
Муж: Яцук Петр Демьянович
Рождественская церковь с. Вербового , м/к 1880г.лист № 101,запись № 12, ГАЗО , Ф - Р5593-2-1089 кадр № 0101
Рождение ребёнка
?.12.1880
Сын: Яцук Андрей Петрович
Отец ребёнка: Яцук Петр Демьянович
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Акилина Петровна
Отец ребёнка: Яцук Петр Демьянович
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Яцук Петр Демьянович
Рождение ребёнка
1886
Сын: Яцук Степан Петрович
Отец ребёнка: Яцук Петр Демьянович
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Наталья Петровна
Отец ребёнка: Яцук Петр Демьянович
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Яцук Петр Демьянович
Рождение ребёнка
1893
Сын: Яцук Илья Петрович
Отец ребёнка: Яцук Петр Демьянович
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Яцук Петр Демьянович
Смерть
Неизвестно