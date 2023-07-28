Яцук Андрей Петрович
Место рождения
Дата рождения?.12.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1880
Отец: Яцук Петр Демьянович
Мать: Яцук Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Ольга Андреевна
Мать ребёнка: Яцук Анна Устиновна
Рождение ребёнка
14.06.1906
Дочь: Пругло Анна Андреевна
Мать ребёнка: Яцук Анна Устиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Яцук Анна Устиновна
Смерть
Неизвестно