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Яцук Андрей Петрович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

?.12.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1880

Отец: Яцук Петр Демьянович

Мать: Яцук Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Ольга Андреевна

Мать ребёнка: Яцук Анна Устиновна

Рождение ребёнка
14.06.1906

Дочь: Пругло Анна Андреевна

Мать ребёнка: Яцук Анна Устиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яцук Анна Устиновна

Смерть
Неизвестно