Пругло (Яцук) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пругло (Яцук) Анна Андреевна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

14.06.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1906

Отец: Яцук Андрей Петрович

Мать: Яцук Анна Устиновна

Бракосочетание
12.06.1926

Муж: Пругло Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
29.03.1927

Дочь: Лидия Дмитриевна

Отец ребёнка: Пругло Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
20.02.1930

Сын: Пругло Григорий Дмитриевич

Отец ребёнка: Пругло Дмитрий Иванович

Смерть
Неизвестно
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