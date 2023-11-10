Пругло (Яцук) Анна Андреевна
Место рождения
Дата рождения14.06.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1906
Отец: Яцук Андрей Петрович
Мать: Яцук Анна Устиновна
Бракосочетание
12.06.1926
Рождение ребёнка
29.03.1927
Дочь: Лидия Дмитриевна
Отец ребёнка: Пругло Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
20.02.1930
Сын: Пругло Григорий Дмитриевич
Отец ребёнка: Пругло Дмитрий Иванович
Смерть
Неизвестно