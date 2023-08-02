Яцук Анна Устиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯцук Анна Устиновна

Яцук Анна Устиновна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1880 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яцук Андрей Петрович

Рождение ребёнка
1900

Дочь: (Яцук) Ольга Андреевна

Отец ребёнка: Яцук Андрей Петрович

Рождение ребёнка
14.06.1906

Дочь: Пругло (Яцук) Анна Андреевна

Отец ребёнка: Яцук Андрей Петрович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.