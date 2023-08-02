Яцук Анна Устиновна
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яцук Андрей Петрович
Рождение ребёнка
1900
Дочь: (Яцук) Ольга Андреевна
Отец ребёнка: Яцук Андрей Петрович
Рождение ребёнка
14.06.1906
Дочь: Пругло (Яцук) Анна Андреевна
Отец ребёнка: Яцук Андрей Петрович
Смерть
Неизвестно