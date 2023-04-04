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Азаров Евлампий

Место рождения

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Азаров Харитон

Мать: Дочь Иванова Наталья

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Азарова Катерина

Мать ребёнка: Азарова ?

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Азарова Федора

Мать ребёнка: Азарова ?

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1823

Сын: Азаров Иван

Мать ребёнка: Азарова Агафья

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1824

Сын: Азаров Андрей

Мать ребёнка: Азарова Агафья

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1835

Сын: Азаров Никита

Мать ребёнка: Азарова Агафья

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Азарова Марья

Мать ребёнка: Азарова Агафья

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Азарова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Азарова Агафья

Смерть
Неизвестно
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