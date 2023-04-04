Азаров Евлампий
Место рожденияД.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Азаров Харитон
Мать: Дочь Иванова Наталья
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Азарова Катерина
Мать ребёнка: Азарова ?
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Азарова Федора
Мать ребёнка: Азарова ?
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1823
Сын: Азаров Иван
Мать ребёнка: Азарова Агафья
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1824
Сын: Азаров Андрей
Мать ребёнка: Азарова Агафья
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1835
Сын: Азаров Никита
Мать ребёнка: Азарова Агафья
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Азарова Марья
Мать ребёнка: Азарова Агафья
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Азарова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Азарова Агафья
Смерть
Неизвестно