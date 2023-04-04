Азарова (Азарова) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Азарова Катерина
Отец ребёнка: Азаров Евлампий
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Азарова Федора
Отец ребёнка: Азаров Евлампий
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Азаров Евлампий
Смерть
Неизвестно