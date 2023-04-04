Азарова (Азарова) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Азарова (Азарова) ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1793 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Азарова Катерина

Отец ребёнка: Азаров Евлампий

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Азарова Федора

Отец ребёнка: Азаров Евлампий

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Азаров Евлампий

Смерть
Неизвестно
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