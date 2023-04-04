Азарова (Азарова) Катерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Азарова (Азарова) Катерина

Место рождения

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Азаров Евлампий

Мать: Азарова ?

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1840

Сын: Азаров Фрол

Отец ребёнка: Азаров Семен

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1842

Сын: Азаров Михей

Отец ребёнка: Азаров Семен

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Азарова Варвара

Отец ребёнка: Азаров Семен

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Азаров Семен

Смерть
Неизвестно
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