Азарова (Азарова) Катерина
Место рожденияД.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Азаров Евлампий
Мать: Азарова ?
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1840
Сын: Азаров Фрол
Отец ребёнка: Азаров Семен
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1842
Сын: Азаров Михей
Отец ребёнка: Азаров Семен
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Азарова Варвара
Отец ребёнка: Азаров Семен
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Азаров Семен
Смерть
Неизвестно