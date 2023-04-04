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Азаров Семен

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Место рождения

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Азаров Игнат

Мать: не указана

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1840

Сын: Азаров Фрол

Мать ребёнка: Азарова Катерина

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1842

Сын: Азаров Михей

Мать ребёнка: Азарова Катерина

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Азарова Варвара

Мать ребёнка: Азарова Катерина

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Азарова Катерина

Смерть
Неизвестно
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