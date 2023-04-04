Азаров Семен
Место рожденияД.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Азаров Игнат
Мать: не указана
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1840
Сын: Азаров Фрол
Мать ребёнка: Азарова Катерина
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1842
Сын: Азаров Михей
Мать ребёнка: Азарова Катерина
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Азарова Варвара
Мать ребёнка: Азарова Катерина
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Азарова Катерина
Смерть
Неизвестно