Азаров Никита
Место рожденияД.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Азаров Евлампий
Мать: Азарова Агафья
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1858
Сын: Азаров Сергей
Мать ребёнка: Азарова Прасковья
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Азарова Прасковья
Смерть
Неизвестно