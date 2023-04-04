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Азаров Никита

Место рождения

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Азаров Евлампий

Мать: Азарова Агафья

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1858

Сын: Азаров Сергей

Мать ребёнка: Азарова Прасковья

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Азарова Прасковья

Смерть
Неизвестно
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